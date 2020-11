Rapport: Australske spesialsoldater skyldige i 39 drap i Afghanistan

NTB utenriks

Australias øverste militære sjef innrømmet torsdag at det var troverdige bevis for at soldater i landets spesialstyrker urettmessig har drept sivile, ikke-stridende og personer som var tatt til fange eller såret.

– Til folket i Afghanistan. På vegne av det australske forsvaret beklager jeg på det sterkeste for lovbrudd begått av australske soldater, sa general Angus Campbell, som anbefaler at de involverte blir tiltalt for krigsforbrytelser.

Den fire år lange granskingen avdekket 23 tilfeller av det som omtales som ulovlige drap i Afghanistan i perioden 2003 til 2016.

I alt 19 aktive soldater kan bli tiltalt og mulig straffet som følge av funnene i granskingsrapporten, skriver The Sydney Morning Herald.

(©NTB)