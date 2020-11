Pompeo: USA kommer til å regne boikottbevegelse som antisemittisk

NTB utenriks

Den amerikanske utenriksministeren omtaler boikottbevegelsen mot Israel som «kreft».

BDS-kampanjen ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika.

Den oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjoner for å tvinge Israel ut av okkuperte områder.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å identifisere organisasjoner som deltar i hatefull BDS-atferd og trekke tilbake amerikansk regjeringsstøtte fra slike grupper, sier Pompeo.

Pompeo er for tiden på besøk i Israel. Torsdagens planlagte besøk til Golanhøydene, et syrisk territorium som ble okkupert av Israel i 1967, anses som kontroversielt. Det er et brudd med amerikanske regjeringers praksis opp til nå.

Golanhøydene er aldri blitt internasjonalt anerkjent som en del av Israel, men USAs president Donald Trump anerkjente i 2019 Israels suverenitet over området etter at det ble annektert av Israel. Det ble møtte med kritikk fra blant andre EU.

– I dag får jeg muligheten til å besøke Golanhøydene. Den enkle anerkjennelsen av dette som en del av Israel var en avgjørelse som president Trump tok, som er historisk viktig og helt enkelt en anerkjennelse av virkeligheten, sier Pompeo.

(©NTB)