Nye ministre i Danmark

NTB utenriks

Mogens Jensen gikk onsdag av som minister for mat, fiskeri, likestilling og nordisk samarbeid som følge av mistillit i minkskandalen. Regjeringen besluttet å avlive all mink på grunn av et mutert koronavirus uten at det var lovhjemmel for det.

Ministerpostene som Jensen hadde, blir nå fordelt hos andre ministre.

Ny minister for mat, landbruk og fiskeri er Rasmus Prehn, og det opprettes også et nytt departement for disse saksområdene. Han har fram til nå vært minister for utviklingssamarbeid.

Dermed blir Miljø- og matdepartementet delt opp. Lea Wermelin fortsetter som leder for et eget miljødepartement.

Ny utviklingsminister er Flemming Møller Mortensen, som er ny i regjeringen. Han får også ansvaret for nordisk samarbeid, som tidligere var en del av Jensens portefølje.

Likestillingsområdet blir flyttet til Arbeidsdepartementet, som fortsatt skal ledes av Peter Hummelgaard.

Alle tilhører det danske regjeringspartiet Socialdemokratiet.

(©NTB)