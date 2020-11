Flyktninghjelpen ber Norge ta imot 5.000 flere flyktninger neste år

NTB utenriks

– Et historisk lavt antall asylsøkere kommer til Norge, og kommunene har ledig kapasitet. Vi bør dermed øke antallet kvoteflyktninger, ikke redusere. Som også Frp tidligere har påpekt, handler dette om de mest sårbare flyktningene, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, opplyser at det fram til september kun var bosatt 15.425 kvoteflyktninger så langt i år. Den pågående koronapandemien er årsaken til dette.

– Vi hadde å gjøre med et skuffende lavt tak for bosetting i utgangspunktet, en kvote på mindre enn 50.000 for hele året. Og dette ble ytterligere påvirket av at covid-19 utsatte avganger og satte noen bosettingsprogrammer på pause, sier assisterende høykommissær Gillian Triggs.

UNHCR oppfordrer verdens land til å bosette så mange flyktninger som mulig i årets siste uker, og til å opprettholde kvotemålene for 2021.

– Med dagens nivåer ligger vi an til den laveste bosettingen på nesten to tiår, sier Triggs.

Den oppfordringen støtter Flyktninghjelpen og viser til at det internasjonalt er behov for nesten 1,5 millioner kvoteflyktningsplasser neste år.

Av flyktningene som er bosatt så langt i år, utgjør flyktninger fra Syria 41 prosent og Kongo 16 prosent. De resterende kommer fra 47 forskjellige land.

(©NTB)