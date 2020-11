Tysk politi bruker vannkanoner mot demonstranter i Berlin

NTB utenriks

Bare ved Brandenburger Tor er det mellom 5.000 og 10.000 personer, og flere personer er på vei, ifølge politiet.

Også ved Marschall-broen, ikke langt fra nasjonalforsamlingen, er det blitt telt rundt 1.000 personer. Det er ventet at et lovtillegg blir vedtatt senere onsdag som gir myndighetene utvidet makt til å håndtere pandemien.

Politiet truet tidligere onsdag med at de ville bryte opp folkemengdene dersom de ikke fulgte regler for hygiene, som for eksempel bruk av munnbind og distanse mellom personer.

