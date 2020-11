Tusenvis av demonstranter samlet i Bangkok sentrum

NTB utenriks

Onsdag skal også nasjonalforsamlingen stemme over mulige grunnlovsendringer.

Thailand har de siste månedene vært preget av politisk uro som følge av at tusenvis av aktivister, mange av dem studenter, har fremmet krav om at statsminister og tidligere juntaleder Paryut Chan-o-Chan går av. De vil også at kongens makt innskrenkes slik at han ikke er hevet over grunnloven, og slik at personer som kritiserer monarkiet, ikke risikerer lange fengselsstraffer.

Sammenstøtene tirsdag var de voldeligste hittil. Politiet brukte tåregass og vannkanoner for å spre demonstrantene som forsøkte å ta seg fram til nasjonalforsamlingene. Det var også gatekamper mellom demokratiaktivister og rojalistiske grupperinger.

Det er ikke klart hvem som avfyrte skuddene.

