Trump sparker sikkerhetssjef som sa valget var godt gjennomført

NTB utenriks

– Uttalelsen fra Chris Krebs om sikkerheten til valget i 2020 var svært unøyaktig, skriver Trump i en melding på Twitter.

Han kommer videre med en rekke påstander om at det var mange feil og omfattende juks ved gjennomføringen av valget, før han i en ny melding gir Chris Krebs sparken med umiddelbar virkning.

Krebs ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som var ansvarlig for datasikkerheten ved valget. Torsdag uttalte CIAS at det ikke var bevis for at valgsystemet hadde slettet eller taps stemmesedler, eller var påvirket på noe vis.

– USA, vi har tiltro til sikkerheten til stemmen din. Det burde du også ha, tvitret Krebs.

(©NTB)