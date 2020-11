Sverige øker muligheten for digital undervisning for videregående elever

NTB utenriks

Utdanningsminister Anna Ekström utelukker ikke at det kan bli aktuelt å stenge videregående skoler helt, men det blir i så fall siste løsning.

– I siste omgang kan det bli nødvendig for videregående skoler å gå over til fjern- og distanseundervisning, det vil jeg unngå. Det gjør vi best ved å ta ansvar sammen, sa Ekström på en pressekonferanse onsdag.

De siste dagene har lærere og elever fortalt til svenske medier at det er umulig å holde sosial distanse på skolene. Problemene er knyttet både til fulle klasserom og servering av varm lunsj.

Sammenstimling i skolen

En lærer uttalte denne uken til SVTs Aktuellt at det kjennes som om skolehverdagen fortsetter som før, mens det i resten av samfunnet er innført strenge tiltak for å begrense smitten. Enkelte elever har også startet underskriftskampanjer med krav om digital undervisning.

Ekström framholder at fjernundervisning ikke fungerer for alle.

– Skolen må overveie om det er bra å drive slik undervisning med hensyn til elevenes ulike forutsetninger og behov, sier hun og understreker at enkelte elever kan være i en sosialt utsatt situasjon som gjør at de bør være fysisk til stede på skolen.

Flere nye tiltak

Sverige har de siste ukene opplevd en kraftig smitteøkning. Tirsdag ble det rapportert om 61 nye koronarelaterte dødsfall siden fredag.

Regjeringen har for første gang innført et forbud mot å samles mer enn åtte personer på offentlige tilstelninger som idrettsarrangementer, møter og forestillinger. I tillegg skal det innføres skjenkestopp fra klokka 22. Tiltakene trer i kraft i løpet av de neste dagene.

Utdanningsminister Ekström vil også at skolene finner andre måter å gjøre det lettere å holde sosial avstand, som tilpassede timeplaner, lengre skoledag og muligheten for at enkelte lokaler brukes på formiddagen og andre på ettermiddagen.

