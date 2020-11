Senator Chuck Grassley er koronasmittet

NTB utenriks

Grassley opplyste tirsdag at han var i karantene etter å ha blitt utsatt for koronasmitte og at han ventet på resultatet. Tirsdag kveld kom beskjeden om at den tilårskomne senatoren fra Iowa hadde testet positivt.

– Jeg kommer til å følge rådene fra min lege og CDC (Center for Disease Control and Prevention, journ.anm.) og fortsette å isolere meg. Jeg føler meg bra og kommer til å fortsette arbeidet hjemmefra for folket i Iowa, sier Grassley.

Den republikanske senatoren som var i Senatet og stemte mandag, opplyser ikke hvor han er blitt utsatt for smitte. Hans kontor sa tirsdag morgen at han ikke hadde hatt noen symptomer.

Det er Grassley som er møteleder i visepresident Mike Pences fravær og den tredje i rekken til å bli president etter Pence og leder for Representantenes hus Nancy Pelosi.

Tirsdag ble første gang på 27 år at Grassley ikke var til stede ved en avstemming i Senatet. Forrige gang det skjedde var Grassley i hjemstaten Iowa for å bistå i opprydningsarbeidet etter en flom.

(©NTB)