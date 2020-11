Palestinerne vil igjen samarbeide med Israel

NTB utenriks

Palestinerne gjenetablerer forholdet til Israel slik det var før 19. mai i år, opplyser palestinernes minister for sivile saker, Hussein al-Sheikh, i en uttalelse tirsdag kveld.

Kunngjøringen kom like før USAs utenriksminister Mike Pompeo er ventet på besøk til Israel, et besøk som også omfatter en tur til en israelsk bosetting på den okkuperte Vestbredden, ifølge israelske medier. Bosettingen er i henhold til folkeretten ulovlig.

Norge fornøyd

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) håper beslutningen vil føre til en mer konstruktiv fase i forholdet mellom partene.

– Dette gjennombruddet skaper et momentum som israelerne og palestinerne bør utnytte til å løse andre utestående spørsmål, inkludert på det finansielle området, sier Søreide i en pressemelding.

Der ber hun også om at utestående skatter og avgifter snarest overføres til palestinske selvstyremyndigheter.

Søreide viser til at den palestinske økonomien er blitt betydelig forverret de siste måneden, og at manglende koordinering mellom partene har tæret enda mer på den vanskelige finansielle situasjonen.

Gratulerte Biden

Palestinernes president Mahmoud Abbas kunngjorde i mai en stans i samordningen med Israel, også når det gjaldt USA-støttet sikkerhetssamarbeid.

Stansen kom etter at Israel la fram en plan om annektering av store deler av Vestbredden.

Abbas gratulerte nylig Joe Biden med seieren i det amerikanske presidentvalget. Biden har sagt at han som president vil tilbakestille amerikansk Midtøsten-politikk slik at bosetningene fortsatt regnes som ulovlige.

Norge, som leder den internasjonale Giverlandsgruppen for Palestina, oppfordrer også partene om å gjenoppta sluttstatusforhandlingene om en tostatsløsning. Samtidig lover Søreide at Norge er klar til å støtte partene i deres arbeid for fred som innkommende medlem av FNs sikkerhetsråd.

