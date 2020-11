Grønt lys for utvidede fullmakter til Merkels regjering

NTB utenriks

Med flertall på 415 mot 236 stemmer, fikk regjeringen makt til å vedta midlertidige smitteverntiltak ved forordning.

Statsminister Angela Merkel og hennes regjering håper at dette vil gjøre slutt på at smitteverntiltak blir utfordret i retten, noe som har skjedd flere ganger under pandemien. Forordninger som vedtas under denne loven vil imidlertid ikke kunne vare i mer enn fire uker.

Kritikk

Noen opposisjonspartier har imidlertid kritisert loven for å bryte innbyggernes grunnleggende rettigheter. Helseminister Jens Spahn måtte forsikre Forbundsdagen om at det ikke blir påbud om å ta koronavaksinen.

Noen av de mest ekstreme demonstrantene har hevdet at situasjonen minner om nazistenes fullmaktslov fra 1933.

En rekke demonstranter protesterte mot loven i Berlin onsdag. Flere personer ble båret bort av opprørspoliti. Noen demonstranter kastet fyrverkeri, nødbluss, flasker og steiner. Det er også meldt om at politifolk skal ha blitt angrepet med pepperspray. Politihelikopter bisto fra luften.

Bare ved Brandenburger Tor var det mellom 5.000 og 10.000 personer, ifølge politiet. Politiet hadde rundt 2.200 betjenter i sving.

Riksdagen sperret av

Politiet sa tidligere onsdag med at de ville bryte opp folkemengdene dersom de ikke fulgte regler for hygiene, som for eksempel bruk av munnbind og avstand mellom personer.

Også ved Marschall-broen, ikke langt fra Riksdagen, ble det talt rundt 1.000 personer. Tyske myndigheter sperret av store områder rundt riksdagsbygningen og forbød demonstrasjoner utenfor av frykt for vold. I august forsøkte flere hundre demonstranter å storme bygningen i en demonstrasjon som statsminister Angela Merkel omtalte som skammelig.

Smitteøkning

Tysklands smittetall har vært lavere enn mange andre europeiske land under pandemien. Spørreundersøkelser viser bred støtte til tiltakene for å begrense smittespredningen.

Etter en smitteøkning i høst ble blant annet restauranter, kinoer og konsertsteder stengt for å begrense sosial omgang.

Det er registrert 17.561 nye smittetilfeller i Tyskland det siste døgnet. Totalt har over 830.000 personer blitt registrert smittet og 13.119 personer med koronasmitte er døde.

