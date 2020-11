Corbyn nektes å representere Labour i Parlamentet

NTB utenriks

Starmer kunngjorde beslutningen på Twitter onsdag, dagen etter at Corbyn meldte at han var glad for å ha kunnet komme tilbake til Labour etter å ha blitt suspendert i oktober.

Corbyn blir sittende i Parlamentet, men får status som uavhengig.

Bakgrunnen er en bitter intern strid om holdninger til Israel og jøder som er blitt stemplet som antisemittiske. Nylig fastslo en rapport at Labour under Corbyns ledelse ikke tok klagene om antisemittisme på alvor og at jødiske medlemmer som klaget, var blitt trakassert.

Starmer understreker at landets tidligere opposisjonsleder fortsatt er medlem av partiet, og at han kan delta på lokale møter samt partiets landsmøte.

Grunnen til at han for få uker siden ble suspendert fra partiet, var at han omtalte den uavhengige rapportens konklusjoner var «dramatisk overdrevne».

