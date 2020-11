Frankrike vil starte vaksinering i januar

NTB utenriks

Regjeringen håper en vaksine vil være klar tidlig på nyåret.

– Vi forbereder en vaksinekampanje som skal være klar til utrulling så snart europeiske og nasjonale myndigheter har godkjent en vaksine, sier regjeringstalsmann Gabriel Attal.

Mandag sa Moderna at deres vaksine har vist seg å være 94,5 prosent effektiv i tester på 30.000 personer. Tidligere har Pfizer og BioNTech opplyst at deres vaksine er 90 prosent effektiv. Vaksinenyhetene har brakt ny optimisme i en tid der mange land opplevd en kraftig oppblussing av smitten.

Samtidig er myndighetene bekymret for at millioner av franskmenn ikke vil ta vaksinen. En undersøkelse i september viste at bare 59 prosent er innstilt på å la seg vaksinere. På verdensbasis sier 74 prosent – tre av fire – at de vil ta vaksinen.

– Jeg frykter at ikke mange nok blir vaksinert, sa statsminister Jean Castex i helgen.

Drøyt 45.000 har dødd i Frankrike så langt i pandemien. For tiden ligger 33.500 covid-19-pasienter på sykehus, nesten 5.000 av dem på intensivavdelinger.

En nasjonal nedstenging som startet 30. oktober, har fått ned smitten, men regjeringen sier det er for tidlig å påberope seg seieren i kampen mot viruset.

