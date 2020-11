NTB utenriks

Tirsdag kveld melder amerikanske Johns Hopkins University at Frankrike har rundet to millioner bekreftede smittetilfeller. Landet har også registrert 46.273 dødsfall som knyttes til viruset. Med 70 millioner innbyggere svarer tallene til at 2,9 prosent av landets innbyggere er bekreftet smittet.

Spania har på sin side passert 1,5 millioner bekreftede smittetilfeller. Landet har nest flest smittede blant EU-landene, og sjette flest i verden.

