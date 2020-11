NTB utenriks

Sesongarbeiderne vil fortsatt måtte holde seg isolert fra offentligheten og danne kohorter slik at de kun har kontakt med en begrenset gruppe kolleger. De vil også måtte forlate England innen nyttår.

Gårder i England er avhengige av hjelp fra rundt 5.500 sesongarbeidere for å slakte kalkunene som tradisjonelt spises til julemiddag i landet. Storbritannia har krav om to ukers karantene for alle nyankomne fra røde land, men disse sesongarbeiderne skal nå få unntak.

