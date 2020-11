Ungarsk og polsk veto mot EU-budsjettet

NTB utenriks

Landene er svært lite fornøyd med et det har kommet inn en betingelse om å følge rettsstatens prinsipper for å få ut penger fra budsjettet.

– Dersom beslutningen som ble fattet da EU-landenes ledere møttes, ikke blir respektert, vil ikke Polen gå inn for budsjettet, sa Michal Dworczyk mandag. Han leder kontor til statsminister Mateusz Morawiecki, som advarte om det samme i et brev til EU forrige uke.

På et toppmøte i juli ble stats- og regjeringssjefene enige om et langtidsbudsjett og en gigantisk gjenreisingspakke etter koronakrisen. I forhandlinger med EU-parlamentet har det kommet inn en klausul om rettsstatens vilkår, noe som faller Polens regjering tungt for brystet.

Dette handler om hvorvidt Polen skal være en uavhengig del av fellesskapet eller være underlagt politisk og institusjonelt slaveri, sier justisminister Zbigniew Ziobro. Han mener rettsstatsklausulen er et påskudd for å innskrenke Polens suverenitet.

Også Ungarn har truet med veto mot langtidsbudsjettet. Det kan bety at tilgangen til gjenreisingsmidler og andre penger fra EU blir forsinket. Etter planen skal det nye budsjettet gjelde i sju år fra årsskiftet.

