Tyrkia vil sende soldater til «fredsbevarende senter» i Aserbajdsjan

Senteret skal ifølge Erdogan overvåke våpenhvilen i Nagorno-Karabakh, som helt siden Sovjetunionens sammenbrudd har vært en kilde til konflikt mellom Aserbajdsjan og Armenia.

De to siste dagene har tyrkiske og russiske tjenestemenn sittet i samtaler om hvordan avtalen skal iverksettes, og mandag ba Erdogan nasjonalforsamlingen i Ankara om å godkjenne utplasseringen, som skal gjelde for ett år. Erdogan vil ha mandat til å bestemme størrelsen på styrken.

Tyrkia er en av Aserbajdsjans nærmeste allierte og har stilt seg bak landets krav om å få tilbake områder som armenske separatister tok kontroll over i krigen mellom 1988 og 1994.

Fredsplanen som ble inngått i forrige uke, innebærer at armenske separatister mister kontroll over deler av Nagorno-Karabakh og områdene rundt. Om lag 2.000 russiske soldater skal utplasseres i regionen for å vokte over at våpenhvilen respekteres.

Russland har flere ganger understreket at avtalen ikke innebærer utplassering av tyrkiske styrker. Det fastslås imidlertid at det skal etableres et fredsbevarende senter, men uten at det spesifiseres hva slags rolle senteret skal ha.

