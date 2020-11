Verdens største frihandelsavtale kan være en enorm seier for Kina

NTB utenriks

Det kan bidra til å styrke Kinas posisjon i regionen ytterligere, og er en direkte konkurrent til forsøket USA har gjort på å få på plass en avtale for regionen, mener analytikere.

15 land fra Sørøst-Asia og Stillehavsregionen, blant dem Kina, Australia og Japan, skrev søndag under RCEP, som omtales som verdens største frihandelsavtale.

Signaturlandene er de ti medlemmene av Organisasjonen for sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN) – Vietnam, Thailand, Filippinene, Laos, Kambodsja, Myanmar, Singapore, Indonesia og Brunei – samt Australia, Kina, Japan, New Zealand og Sør-Korea.

Forhandlingene for å få landet avtalen har pågått i årevis.

– Jeg er veldig glad for at vi, etter åtte år med tidvis vanskelige forhandlinger, i dag gjør slutt på forhandlingene om RCEP og offisielt underskriver den under det 37. ASEAN-møtet, sier Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc søndag.

2,2 milliarder mennesker

Avtalen vil gjelde for 2,2 milliarder mennesker og 29 prosent av den økonomiske aktiviteten i verden.

Fra den trer i kraft, vil RCEP bety reduserte tollsatser, innføring av felles handelsregler, og nye leveransekjeder. Avtalen omhandler alt fra handel, tjenester, investeringer, netthandel, teleteknikk og opphavsrettigheter.

Analytikere sier den er verdens største handelsavtale, sett i lys av landenes brutto nasjonalprodukt (BNP).

Avtalen, som omfatter nesten en tredel av all økonomisk aktivitet på kloden, anses som en stor seier for Kina.

Enorm betydning for Kina

Kinas statsminister Li Keqiang hyller avtalen som en seier for samarbeidet i regionen.

– Det er ikke bare en milepæl for det regionale samarbeidet i Øst-Asia, det er også en seier for multilateralisme og frihandel, sier Li, som i likhet med øvrige ledere deltok på toppmøtet via video.

Det er regnet med at Kina vil tjene svært godt på avtalen. Ifølge Peterson Institute for International Economics, vil Kinas brutto nasjonalprodukt kunne øke med 85 milliarder dollar.

Direkte konkurrent til USA

USA deltar ikke i frihandelsavtalen, og den blir sett på som en direkte konkurrent til stillehavsavtalen TPP, som Barack Obama arbeidet for da han var president, men som Donald Trump har tatt USA ut av

TPP ble ansett av Obama som et viktig virkemiddel for å redusere Kinas dominans i regionen, mens kineserne på sin side har jobbet for RCEP siden 2012.

India meldte seg ut av arbeidet i fjor, men flere land i regionen sier døren står på vidt gap dersom India ønsker å slutte seg til avtalen.

Indonesias handelsminister Agus Suparmanto sier avtalen vil tre i kraft innen to år, når den er ratifisert av medlemslandene.

