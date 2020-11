Østerrike planlegger massetesting

NTB utenriks

Slovakia koronatestet to tredeler av befolkningen på to dager for to uker siden, og én prosent testet positivt. De brukte imidlertid de såkalte hurtigtestene, som er mindre pålitelige enn de vanlige koronatestene.

– Vi har besluttet at i Østerrike skal vi gjør et lignende grep. Vi vil utføre massetesting mot slutten av nedstengingen, for å gjøre det mulig å åpne skoler og andre institusjoner sikkert, sa landets statsminister Sebastian Kurz til statskringkasteren ORF lørdag.

Han sa at lærere og lignende yrkesgrupper ville bli prioritert først, men antydet at større deler av befolkningen ville kunne testes for å sikre julefeiringen.

(©NTB)