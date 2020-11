Innbyggere setter fyr på eget hus i Nagorno-Karabakh

NTB utenriks

Fredsavtalen mellom Armenia og Aserbajdsjan innebærer en slutt på kampene som har rast i Nagorno-Karabakh. Men den medfører også at Armenia gir Aserbajdsjan kontroll over flere områder som er inntatt under offensiven.

Blant dem er Kalbajar-distriktet, som har vært kontrollert av armenske separatister i flere tiår. Avtalen innebærer at Aserbajdsjan tar over området innen 15. november.

– Dette er mitt hus. Jeg kan ikke overlate det til tyrkerne, sier en mann. Aserbajdsjanere blir ofte omtalt som «tyrkere» av armenere.

– Alle kommer til å brenne ned sine hus i dag. Vi har blitt bedt om å dra innen midnatt, sier han til AFP mens han kaster brennende planker og filler dynket i bensin inn i sitt tomme hus.

