Østerrikes statsminister: – Hver sosial kontakt er én for mange

NTB utenriks

– Mitt overhengende krav for de kommende ukene er som følger: Ikke møt noen. Hver sosiale kontakt er én for mange, sa Østerrikes statsminister Sebastian Kurz på en pressekonferanse lørdag.

Han sier at myndighetene ikke lenger kan spore 77 prosent av smittetilfellene, hvilket tyder på at smitten sprer seg også på skoler.

Fra kommende tirsdag og fram til 6. desember, kan man kun forlate hjemmet hvis det er nødvendig for å kjøpe mat, trene, eller andre helt nødvendige ærend. Portforbudet som fram til nå har vært gjeldende fra 20.00 til 06.00, utvides nå til å gjelde døgnet rundt.

Alle ikke-nødvendige butikker må holde stengt i samme periode. All undervisning flyttes over til nett, også for små barn.

De daglige smitteoppdateringene nådde en ny rekord på fredag, hvor det ble registrert nær 9.600 nye smittetilfeller. Mer enn en firedel av landets intensivsengeplasser er allerede besatt.

– Derfor må vi trekke i nødbremsen. Det er vår eneste sjanse for å forhindre sykehuskollaps, sa helseminister Rudolf Anschober.

Sebastian Kurz la til at nedstengingen er eneste måte å redde julen på.

(©NTB)