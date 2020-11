Paris mintes ofrene for terrorangrepene i 2015

NTB utenriks

Minneseremoniene, som ble holdt på de seks åstedene i byen hvor terroren rammet for fem år siden, var på grunn av koronapandemien naturlig nok nedskalert noe i forhold til tidligere markeringer.

Frankrikes statsminister Jean Castex og Paris-ordfører Anne Hidalgo reiste i løpet av formiddagen sammen fra sted til sted i byen for å minnes alle de som ble drept i terrorangrepene for fem år siden.

– I dag, fem år senere, minnes Paris, skriver ordføreren på Twitter, og bruker emneknaggen «Fluctat Nec Mergitur», byens latinske motto, som betyr «det gynger, men synker ikke».

Teksten står å lese på den franske hovedstadens våpenskjold.

90 drept på Bataclan

Til sammen 130 mennesker ble drept og rundt 350 såret da en rekke væpnede menn slo til i koordinerte angrep på seks ulike steder i Paris om kvelden 13. november 2015.

Det verste angrepet var rettet mot utestedet Bataclan, hvor 90 mennesker ble drept på en konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Flere andre angrep samme kveld var rettet mot en rekke restauranter og serveringssteder i byen.

Alle gjerningsmennene unntatt én, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

Flere terrorangrep siden 2015

Frankrike har blitt hardt rammet av en rekke andre terrorangrep de siste fem årene.

Det verste skjedde i Nice 14. juli 2016, da 86 mennesker ble drept og over 300 såret. Sent om kvelden raste en lastebil gjennom folkemengdene som feiret Frankrikes nasjonaldag på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

I starten av 2015 ble redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo stormet av bevæpnede menn. Tolv personer, ti av dem tilknyttet bladet, ble drept. Motivet bak terrorhandlingen var at magasinet i en årrekke hadde trykket karikaturer av profeten Muhammed.

Ny karikaturstrid

Rettssaken mot Charlie Hebdo-angrepet startet i høst, og i den forbindelse trykket satiremagasinet opp Muhammed-karikaturene på nytt. Det er i kjølvannet av dette at Frankrike nylig har blitt rammet av en rekke nye terrorangrep.

To personer ble såret da en mann gikk til angrep med kjøttøks utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo i september. Måneden etter ble læreren Samuel Paty knivdrept og fikk hodet skåret av etter å ha vist fram Muhammed-karikaturer i en historietime. Kort tid etter ble tre mennesker knivdrept i en kirke i Nice.

Den nye karikaturstriden har ført til nok en spent stemning i Frankrike, hvor president Emmanuel Macron har forsvart retten til å trykke Muhammed-karikaturer. Dette har blitt møtt med vilt raseri og frustrasjon i en rekke muslimske land.

(©NTB)