Microsoft: Russiske og nordkoreanske hackere angriper koronavaksineselskaper

NTB utenriks

Dataangrepene stammer fra russiske og nordkoreanske hackere med statlig støtte, ifølge teknologiganten.

I et blogginnlegg fredag skriver selskapet at de fleste angrepene var mislykkede, uten å utdype hvor mange som lyktes, eller hvor alvorlige disse sikkerhetsbruddene var.

Kinesiske hackere har også forsøkt å angripe vaksineselskaper, noe amerikanske myndigheter gikk ut med i juli.

De fleste målene for angrepene var direkte involvert i utvikling av vaksiner og behandlinger for covid-19. Microsoft navnga dem ikke, men sier de fleste målene hadde vaksinekandidater i ulike faser av klinisk utprøving. Målene skal ha ligget i land som Canada, Frankrike, India, Sør-Korea og USA.

En av de statlig støttede hackergruppene skal være Fancy Bear, en gruppe russiske militæragenter som allerede er blitt navngitt i slike inntrengingsforsøk av Storbritannias nasjonale cybersikkerhetssenter.

Den nordkoreanske gruppa Lazarus og en gruppe Microsoft kaller Cerium skal også være involvert.

Innbruddsforsøkene gikk som oftest ut på at man prøvde å stjele innloggingsinformasjonen til personer som jobbet i de rammede organisasjonene. Lazarus Group utga seg for å være et rekrutteringsselskap, mens Cerium lagde eposter som ga inntrykk av å stamme fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

(©NTB)