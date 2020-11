Gjør ikke lenger funn av mutert minkvirus i mennesker

NTB utenriks

Den danske regjeringen har besluttet at all mink i landet skal avlives, noe som først ble begrunnet med frykt for at et mutert virus skulle smitte til mennesker. Det sa blant annet statsminister Mette Frederiksen.

I en rapport fra danske helsemyndigheter ble det vist til tolv slike smittetilfeller, men det opplyses nå at tallet er elleve.

Men de to siste ukene er det ikke registrert ett eneste tilfelle av det muterte viruset, som kalles cluster 5-korona, i mennesker, opplyser Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

Tvil om hvor farlig det er

Direktør Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen sier at det er over to måneder siden det sist ble påvist smitte av det muterte viruset.

Det muterte viruset har skapt stor frykt i Danmark og flere land, og enkelte har ment at hvis det sprer seg, vil det være som om pandemien starter på nytt. Verdens helseorganisasjon er blant dem som har uttrykt tvil om hvor farlig det muterte viruset egentlig er.

Derimot er det påvist stor smitte av «vanlig» korona fra mink til mennesker. Så mange som halvparten av smittetilfellene i Nordjylland skyldes minksmitte, ifølge Heunicke. Det er bakgrunnen for at minkdyrene skal avlives, fremholder han.

Smitteutviklingen i Nordjylland er så positiv at regjeringen nå lemper på tiltak. Blant annet kan barn fra 5. til 8. trinn igjen gå på skolen, folk kan reise mellom kommuner og kollektivtransporten gjenopptas.

To millioner avlivet på ni dager

For minkdyrene er situasjonen langt mer dyster. Så langt er to millioner mink blitt avlivet på ni dager, og fortsetter det i dette tempoet vil Nordjyllands siste mink ha blitt avlivet mandag.

– Det har gått veldig fort Derfor beklager vi at det mangler avhenting av avlivede mink. Det er ikke noe hyggelig syn, og det lukter ikke godt. Men vi skynder oss, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde.

