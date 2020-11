Droneshow oppfordret til kamp mot korona i Sør-Korea

NTB utenriks

Fredag kveld var det over 300 droner i lufta over Olympiaparken i Seoul. Landets samferdselsdepartement holdt et lignende droneshow i juli, med budskap om takk til folket og helsearbeiderne, men også om fortsatt å bruke munnbind og holde avstand.

Sør-Korea meldte om 191 nye koronatilfeller fredag, den største økningen på over to måneder, og den sjette strake dagen med over 100 tilfeller.

Myndighetene har nå begynt å bøtelegge folk som ikke bruker munnbind på offentlig sted. Totalt har landet meldt om 28.133 bekreftede koronatilfeller og 488 dødsfall.

(©NTB)