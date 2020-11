California er USAs andre delstat med én million koronatilfeller

NTB utenriks

Texas ble den første delstaten til å passere millionen tidligere i uka. Mer enn 18.000 mennesker har dødd som følge av covid-19 i California. Kun New York og tidligere nevnte Texas har flere.

Ifølge New York Times er California, USAs mest folkerike delstat, imidlertid helt nede på plass nummer 30 for koronadødsfall per innbygger, og på 37. plass over antall smittede.

Delstaten har nesten like mange smittede per person som Frankrike, og nesten tre ganger så mange som Tyskland.

Samtidig har USA satt ny rekord for antall registrerte tilfeller på ett døgn, med 152.000, skriver avisa. Det ble ikke registrert mer enn 100.000 tilfeller i løpet av et døgn i landet før forrige uke. Siden er målestokken blitt overgått hver eneste dag.

Rekordhøye 67.096 personer var innlagt med covid-19 torsdag, ifølge overvåkingstjenesten Covid Tracking Project.

