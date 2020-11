Amerikanske medier: Det endelige valgresultatet er Biden 306 – Trump 232

NTB utenriks

De tre store mediehusene markerer dermed en slutt på en lang og pinende valgopptelling. Vinneren av et presidentvalg pleier å være klare på kvelden eller morgenkvisten etter valget, men i år var det først lørdag, fire dager etter valget, de store mediehusene kåret Biden til valgvinner.

Nå er det klart at Biden ender opp med 306 valgmenn, ifølge NBC, CNN og New York Times. Det er like mange som Donald Trump fikk ifølge valgresultatet da han vant mot Hillary Clinton i 2016. Da var det imidlertid to valgmenn som «hoppet av», slik at Trump til slutt fikk 304 stemmer da valgmennene sa sitt.

Denne gangen ender Trump opp med 232 valgmenn i NBCs oversikt.

TV-kanalen utroper Biden til vinner i Georgia, der det nå skal gjennomføres en omtelling, noe som gir ham 16 valgmenn, mens Trump får 15 valgmenn for seieren i North Carolina.

CNN kårer også Biden til vinner i Georgia og Trump i North Carolina, og dermed har også CNN kåret en vinner i samtlige delstater. Det samme har New York Times gjort fredag.

Andre medier, som nyhetsbyrået AP, har ennå ikke kåret en vinner i de to delstatene.

