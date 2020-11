Valgmyndighetene i delstatene avviser fuske-påstander

NTB utenriks

President Donald Trump tapte valget mot demokratenes presidentkandidat Joe Biden, men har hittil nektet å erkjenne nederlaget. Isteden har han gjentatte ganger kommet med påstander om valgfusk.

Det kjenner imidlertid valgmyndighetene rundt om i landet seg ikke igjen i, ifølge avisa New York Times, som har kontaktet samtlige.

– Folk har en stor evne til å dikte opp ting om valg som ikke er sant, sier den republikanske delstatsminister Frank LaRose, som har øverste ansvar for valggjennomføring i Ohio – en stat hvor Trump vant de 18 valgmennene.

– Det florerer av konspirasjonsteorier, rykter og alle disse tingene. Av en eller annen grunn frembringer valg den type mytologi, sier LaRose.

– Sømløst valg

Demokraten Steve Simon, som sitter med ansvaret for valggjennomføringen i Minnesota, sier at de ikke observerte et eneste tilfelle hvor en stemme som ikke skulle ha blitt telt opp, ble det.

– Det var ikke valgfusk, understreker han.

Ordlyden er det samme i den republikanske staten Kansas, hvor de viser til et klokkerent valg.

– Kansas opplevde ikke noen omfattende, systematiske problemer med verken valgfusk, trusler, uregelmessigheter eller stemmeproblemer. Vi er svært fornøyde med hvordan valget har gått fram til nå, sier en talskvinne for den republikanske delstatsministeren Scott Schwab i Kansas.

I Texas har den republikanske tjenestemannen Dan Patrick øremerket én million dollar som skal gå til alle tips om valgfusk. En talsperson for valgmyndighetene i delstaten karakteriserer imidlertid valget som «sømløst».

En rekke søksmål

Både før og etter at demokraten Joe Bidens valgseier ble et faktum, har Trump kommet med udokumenterte påstander om valgfusk. Trump og hans medarbeidere har gått til søksmål en rekke steder i håp om å endre valgresultatene. Så langt har Trumps framstøt i rettsvesenet hatt liten suksess.

Noen republikanere erkjenner at det er usannsynlig at forsøkene vil føre fram, men mener likevel at de bør fortsette.

En håndfull kjente republikanere har gratulert Biden med seieren eller offentlig oppfordret Trump til å erkjenne nederlag. Blant disse er senator og Trump-kritiker Mitt Romney og tidligere president George W. Bush.

(©NTB)