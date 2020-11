Rasende protester i Armenias hovedstad

NTB utenriks

Avtalen innebærer en slutt på kampene som har rast i Nagorno-Karabakh i flere uker, men den betyr også at Armenia og armenske separatister må godta at Aserbajdsjan tar kontroll over områder som er inntatt under offensiven, og at det utplasseres nesten 2.000 russiske soldater i de resterende områdene av enklaven.

Den armenske opposisjonen har stilt seg bak demonstrantene, som krever at statsministeren går av etter at han signerte fredsavtalen med lederne i Aserbajdsjan og Russland.

Det ble onsdag formiddag meldt om sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere personer er pågrepet.

Feires i Baku

I Aserbajdsjan blir avtalen feiret og beskrevet som en full kapitulasjon fra armensk hold.

I Jerevan er imidlertid demonstrantene illsinte på statsminister Nikol Pasjinian, som de nå kaller «forræderen Nikol».

Det blir også meldt at demonstranter har tatt seg inn i nasjonalforsamlingen og regjeringskontorene.

Omstridte veiforbindelser

Avtalen innebærer også at Armenia må gi tilbake områder utenfor Nagorno-Karabakh som armenske separatister har kontrollert i nær 30 år. Det gjelder blant annet Lachin-regionen, der hovedveien mellom Nagorno-Karabakh og Armenia går. Dermed blir det Aserbajdsjan som får kontroll over den viktige veien, som er svært viktig for armenere som bor i Nagorno-Karabakh.

I tillegg skal det etableres transportlinjer gjennom Armenia fra Aserbajdsjan til den hovedsakelig aserbajdsjanskbefolkede enklaven Nakhtsjivan, som er omringet av Armenia, Iran og Tyrkia.

