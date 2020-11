Over 50.000 koronadøde i Storbritannia

NTB utenriks

595 dødsfall er blitt registrert det siste døgnet, som er det høyeste antallet siden 6. mai.

22.950 personer har testet positivt for viruset det siste døgnet. Totalt har over 1,25 millioner mennesker testet positivt for covid-19 i Storbritannia.

Dødstallene inkluderer de som har dødd mindre enn 28 dager etter at de testet positivt for viruset. Landets statistikkbyrå ONS har imidlertid gjort en opptelling av alle dødsfall der koronaviruset nevnes som en faktor på dødsattesten. I denne opptellingen er dødstallet over 60.000.

(©NTB)