Nye koronamilepæler passeres flere steder i Europa

Med ytterligere 595 døde de siste 24 timene, har nå over 50.000 personer dødd med koronaviruset i Storbritannia. Landet ble onsdag det femte i verden til å passere den tragiske grensa. 595 dødsfall er også ifølge offisielle tall det høyeste antallet på én dag siden 6. mai. Ifølge landets statistikkbyrå ONS kan dødstallet reelt være over 65.000.

I Spania passerte antallet døde onsdag 40.000. Landet meldte om 349 nye dødsfall det siste døgnet. Samme dag passerte Italia en annen lite hyggelig rekord, i det over en million mennesker er bekreftet smittet i landet. Her var det 623 nye dødsfall det siste døgnet og 42.953 totalt.

Sverige har registrert 166.707 smittede og 6.082 døde, mot 26.000 smittede og 285 døde i Norge.

Toppen kan være nådd i Belgia

Imidlertid er det noen lyspunkter idet Europa står midt i den andre koronabølgen. I Belgia er det nå et fall i antall smittetilfeller og sykehusinnleggelser. For første gang siden den andre bølgen av pandemien begynte, er det heller ikke noen økning i antallet intensivinnleggelser. Antallet dødsfall med koronavirus stiger fortsatt, men veksten synes å flate ut.

Det er kjærkomne nyheter for hardt rammede Belgia, der man var redd for å gå tom for intensivsengeplasser. Landet hadde rundt 7.400 nye virustilfeller daglig den siste uka, men det var nesten en halvering fra de sju dagene før.

– Vi har kanskje nådd et toppunkt, og antallet intensivpasienter vil fortsette å falle, sier virologen Steven van Gucht ved folkehelseinstituttet Sciensano.

Bremser i Danmark

Frankrike meldte onsdag om 35.879 nye bekreftede virustilfeller det siste døgnet. Det er et kraftig fall fra rekorden sist lørdag på 86.852 – og dessuten et visst fall fra onsdag 4. november, da man registrerte 40.558 tilfeller.

I Danmark har man onsdag registrert 994 nye smittetilfeller. Men tirsdag meldte Statens Serum Institut om at reproduksjonstallet har falt fra 1,1 til 0,9. Det betyr at hver koronasmittede i snitt smitter 0,9 andre – som betyr at smitten er avtakende.

