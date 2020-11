Italia passerer én million koronatilfeller

NTB utenriks

Med 33.000 nye smittetilfeller det siste døgnet, har landet nå 1.028.424 smittetilfeller totalt, og blir det fjerde landet i EU til å passere den symboltunge grensen. Landets myndigheter har registrert 623 nye dødsfall, noe som tar totalen opp til 42.953 onsdag.

Tross nattlig portforbud over hele landet og strenge nedstenginger i de verst rammede regionene, mener helseeksperter at situasjonen fortsatt er ute av kontroll. Statsminister Giuseppe Conte uttaler til avisa La Stampa at han jobber for å unngå en landsdekkende nedstenging.

(©NTB)