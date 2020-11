NTB utenriks

Rundt fem millioner mennesker har avlagt stemme i delstaten, som har 16 valgmenn. 14.000 stemmers ledelse tilsvarer om lag 0,3 prosentpoeng. Biden vil, dersom han vinner, bli den første demokraten som vinner delstaten siden Bill Clinton i 1992.

Innenriksminister Brad Raffensperger sier onsdag at prosessen skal begynne i løpet av uka, og forventes å ta fram til 20. november. Etter at resultatene fra omtellingen er godkjent, kan den tapende kandidaten be om en ny omtelling per maskin.

(©NTB)