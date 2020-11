NTB utenriks

De døde minkene er funnet i delstatene Utah, Wisconsin og Michigan. Det er foreløpig ingen planer om å avlive dyr på minkfarmene, men delstatene følger med på hvordan situasjonen i Danmark utvikler seg.

Den danske regjeringen besluttet forrige uke at all mink i landet skulle avlives som følge av spredning av et mutert koronavirus blant mink på danske minkfarmer. Frykten er at viruset vil spre seg fra dyrene til mennesker, noe som kan redusere effekten av en framtidig vaksine.

