William Barr åpner for føderal etterforskning av påstått valgfusk

Inntil nå er det påtalemyndighetene og rettssystemene i de ulike amerikanske delstatene som har tatt seg av denne typen saker.

Men justisminister William Barr sendte mandag lokal tid ut et brev der han endret praksisen. Nå kan påstått valgfusk også etterforskes av den føderale påtalemyndigheten, som er underlagt Barr.

Han understreket at det bare skal igangsettes etterforskning hvis det er hold i anklagene. Spekulative og usannsynlige påstander kan ikke danne grunnlag for etterforskning.

Varslet sin avgang

Lederen for justisdepartementets avdeling for etterforskning av valg-relaterte forbrytelser, Richard Pilger, reagerte sterkt på Barrs brev. Han har nå varslet at han går av, ifølge en epost som nyhetsbyrået AP og New York Times har fått tilgang til. I eposten viser han til Barrs nye praksis og konsekvensene av den.

Både før og etter valget i USA har Donald Trump kommet med en lang rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Han hevdet i forkant av valget at det kun var juks som kunne hindre ham i å bli gjenvalgt.

Trumps advokater har gått til søksmål en rekke steder med krav om omtelling og forkasting av stemmer. Så langt har disse framstøtene i rettsvesenet hatt lite suksess, og de har ikke ført til endringer i valgresultatene.

– Wannabe diktator

Også flere demokrater reagerer sterkt på William Barrs beslutning. Senator Elizabeth Warren kaller Barr korrupt og skriver på Twitter at han bør slutte å følge beskjedene til en «wannabe diktator» – trolig en henvisning til Trump.

Jussprofessor Stephen I. Vladeck sier til New York Times at det ville vært ille nok hvis Barr hadde endret praksis i en situasjon der det fantes troverdige mistanker om valgfusk.

– Men å gjøre dette når det ikke finnes noen slike bevis – og når presidentens åpenbare strategi er å delegitimere resultatet av et godt gjennomført valg – det er en av de mest problematiske handlingene utført av en justisminister i min levetid, sier Vladeck.

