USA gir grønt lys for antistoffbehandling

Godkjennelsen av bamlanivimab, utviklet av Eli Lilly, er klar etter at legemiddelet har vist evne til å redusere risikoen for innleggelse på akuttavdeling og sykehus for personer.

Det intravenøse legemiddelet er blitt testet på voksne og barn over tolv år som har milde til moderate covid-19-symptomer og som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdomsforløp.

Dette er det første legemiddelet som godkjennes og som er spesielt utviklet i kampen mot koronaviruset.

Bamlanivimab er syntetisk utviklet og basert på et effektivt antistoff som Eli Lilly avdekket i en friskmeldt pasient.

Forsøk med legemiddelet pågår fortsatt og skal omfatte en studie blant over 800 pasienter.

