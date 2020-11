Fornybar energi vokser i rekordfart tross pandemien

NTB utenriks

Det viser anslagene til Det internasjonale energibyrået (IEA). Kilder som vind- og solkraft kan gå forbi naturgass og kull som de viktigste energikildene ved strømproduksjon.

– I 2025 vil fornybare kilder være den fremste kilden til elektrisitet verden over, noe som avslutter fem tiår med kullkraft som den viktigste energikilden, sier Fatih Birol, byråets leder.

IEA anslår at fornybare kilder vil dekke en tredel av verdens elektrisitet-produksjon innen 2025. Byrået påpeker at utviklingen har gått i rekordfart også under koronapandemien, som har ført til redusert bruk av andre energikilder.

I 2020 har verden hatt et fall i det globale energibehovet på fem prosent, det største siden andre verdenskrig. Likevel vil elektrisiteten som skapes av fornybare kilder, vokse med sju prosent i år, anslår IEA.

