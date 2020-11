Danmarks regjering vil forby mink fram til 2022

NTB utenriks

Ordren hadde ikke hjemmel i dansk lov, kunne avisen Berlingske avsløre mandag. Da var allerede masseavlivingen i gang.

Statsminister Mette Frederiksen måtte tirsdag stille i spørretimen i Folketinget og beklage saken.

– Selv om det er travelt, sier det seg selv at det skal være fullstendig klart hva som krever ny lovgiving. Det har det ikke vært, og det vil jeg gjerne beklage, sa Frederiksen.

Kort tid senere la regjeringen fram et lovforslag som vil forby hold av mink i Danmark fram 31. desember 2021. Den opprinnelige planen om å få forbudet vedtatt som en såkalt hastelov, måtte Frederiksen gi opp.

Frykter for vaksinearbeidet

For få dager siden opplyste Frederiksen på en pressekonferanse at all mink skulle avlives som følge av en koronavirusmutasjon som vil kunne smitte mennesker, og som kan komme til å gjøre en framtidig vaksine mindre effektiv.

Det er iverksatt en granskning av hvordan regjeringen kunne beordre avliving av millioner av mink uten å gjøre unntak for gårder som ligger i områder der det muterte koronaviruset ikke er påvist.

Ikke lenger et krav

Regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer masseavliving av mink, til at den ber om det. Samtidig ble det altså jobbet med mulige lovendringer som kan gi regjeringen lovhjemmel til å kreve det.

Men opposisjonspartiet Venstre har allerede varslet at det ikke vil godta en slik endring uten videre.

Danske minkoppdrettere sier det ikke er noen vei tilbake, og at bransjen vil måtte fortsette avlivningen.

– Det er en skrekkelig og vanskelig situasjon at en bransje med ett nedlegges. Men det er ingen vei tilbake. Ledelsen i vår organisasjon er helt enig om det, sier leder Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

(©NTB)