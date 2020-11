Danmarks regjering kunne ikke beordre massedrap av friske minker

NTB utenriks

Den danske regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer massedrap av mink, til at den ber om det. Samtidig jobbes det med mulige lovendringer som kan gjøre at regjeringen får hjemmel til å kreve det.

Forvirringen oppsto denne uken etter at det forrige onsdag gikk ut ordre om at alle mink, også de som ikke har fått påvist koronasmitte, skulle avlives. Danske minkavlere sier det ikke er noen vei tilbake, og at bransjen vil fortsette avlivningen.

– Det er en skrekkelig og vanskelig situasjon, at en bransje med ett nedlegges. Men det er ingen vei tilbake. Ledelsen i vår organisasjon er helt enig om det, sier leder Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

Avlivningen av dansk mink skjer etter at det er påvist at koronaviruset har mutert hos smittede minkdyr, noe som gjør at ekspertene frykter det kan smitte tilbake til mennesker i en form som ikke vil la seg stoppe av vaksinene som er under testing.

Danske myndigheter beklager tirsdag overfor minkavlerne at det ble sendt ut ordre om avlivning også av friske dyr, når det bare var lovhjemmel for å sende ut en oppfordring om dette.

(©NTB)