Politiet aksjonerer mot politisk islam i Østerrike

Påtalemyndigheten opplyser mandag morgen at aksjonene foregår i fire regioner, og at 30 personer er utpekt som mistenkte og skal avhøres.

Over 70 mistenkte personer og foreninger er under etterforskning. De er mistenkt for å støtte Det muslimske brorskapet og Hamas, selv om disse organisasjonene ikke er knyttet til verken IS eller al-Qaida, og heller ikke er koblet til terrorangrep i Europa.

I uttalelsen blir det understreket at politiaksjonen ikke har noen forbindelse med terrorangrepet i Wien for en uke siden, der fire mennesker ble drept, men at det er resultatet av en omfattende etterforskning som har pågått i over ett år.

Ifølge innenriksminister Karl Nehammer skal operasjonen bidra til «å trekke politisk islam opp med roten».

