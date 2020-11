NTB utenriks

– USA innførte toll etter WTOs vedtak i Airbus-saken. Nå har vi en avgjørelse i Boeing-saken, som tillater at vi innfører toll, og det kommer vi til å gjøre, sier Dombrovskis, som er visepresident i EU-kommisjonen.

Det formelle vedtaket skal fattes på et handelsministermøte mandag. Verdens handelsorganisasjon (WTO), kom med sin kjennelse for en måned siden, men EU har ventet med å innføre tollen, for ikke å bli beskyldt for å forsøke å påvirke valget i USA.

