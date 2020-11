Stormen Eta herjer på Cuba

NTB utenriks

Med styrtregn og en vindhastighet på 27 meter per sekund, feide stormen inn over land rundt klokka 4.30 søndag morgen lokal tid. Tusenvis av mennesker er evakuert på grunn av faren for oversvømmelser, og det er også risiko for stormflo langs Cubas sørlige kyst.

Ifølge Cubas meteorologiske institutt Insmet, vil stormen bevege seg over Cuba og mot Florida i USA, der Florida-guvernør Ron DeSantis allerede lørdag innførte unntakstilstand.

Eta har allerede lagt bak seg voldsomme ødeleggelser. Tirsdag feide den inn over Nicaragua, der 200 personer er døde eller savnet. I Guatemala er også 150 personer savnet, og hele landsbyer er ødelagt av jordskred forårsaket av regnet.

I Honduras har 23 personer mistet livet i oversvømmelser. Også i den mexicanske delstaten Chiapas har rundt 20 personer omkommet som følge av uværet.

