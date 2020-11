Sikkerhetstopp mener USA står overfor historisk kamp mot feilinformasjon

NTB utenriks

Alex Stamos, som tidligere var sikkerhetssjef i Facebook og i dag leder Stanford Internet Observatory, har på Twitter kalt Trump-støttespillernes påstander om valgfusk historisk.

– Dette er den mest intense desinformasjonskampanjen i amerikansk historie, og tempoet på hva vi avdekker har bare økt siden valgdagen. Alle plattformer bør holdes ansvarlig for å følge sine regler, skrev Stamos på Twitter.

Trump har kommet med flere påstander om at valget stjeles og at det har vært omfattende fusk. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på dette, og påstandene har så langt ikke holdt vann i retten, men får liv på sosiale medier, skriver NPR.

Flere grupper med stort nedslagsfelt sprer påstander om valgfusk.

– Disse «Stop tyveriet»-protestene bygger tydelig på infrastrukturen fra demonstrasjonene mot pandemi-nedstengning som vi så tidligere i år. Og ærlig talt, de bruker den samme strategen og infrastrukturen som Tea Party-bevegelsen gjorde tilbake i 2009 og 2010, sier Melissa Ryan, som forsker på feilinformasjon i selskapet Card Strategies.

En som gir gruppene næring, er Donald Trump. Tre av de fire mest populære innleggene på Facebook det siste døgnet, er innlegg der presidenten kom med falske påstander om at han har vunnet og at valget ikke var rettferdig.

Alberto Gonzales, som var justisminister under George W. Bush, sier Trump offentlig må erkjenne nederlag. Både for Trump selv og for å unngå en opphetet stemning i gatene.

– Det ville ha sendt et enormt signal. Det vil styrke omdømmet til president Trump. Jeg tror det vil senke temperaturen i landet, sier Gonzales.

