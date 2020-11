Norsk observatør: – Fant ingen systemfeil i valggjennomføringen i USA

NTB utenriks

– Det vi pekte på som svært uheldig, er at et statsoverhode sår tvil om en så viktig demokratisk institusjon som valginstituttet er, uten at det foreligger dokumentasjon for det. Det har vi uttrykt stor bekymring for, sier Kari Henriksen til NTB, og kaller det en undergraving av demokratiske prinsipper.

Hun sier at ingen av valgobservatørene, eller noen de snakket med, avdekket systemfeil ved valggjennomføringen.

– Tvert imot opplevde alle observatører som var ute i selve valglokalene at det var utrolig nøyaktige og veldig dedikerte valgmedarbeidere som gikk gjennom stemmesedlene på en veldig ordentlig måte.

