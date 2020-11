Fox News: Trump kan erkjenne nederlag hvis han ikke når fram i rettsvesenet

NTB utenriks

Ikke navngitte kilder sier til Fox News at Trump vil erkjenne valgnederlag hvis han ser at rettsprosessene ikke vil føre fram, og at han i så fall også vil bidra til en fredelig maktoverføring.

Søndag hadde det imidlertid ennå ikke skjedd. Trump tok heller turen til golfbanen.

Nyhetsbyrået AP melder at noen av Trumps medarbeidere og støttespillere har oppfordret ham til å erkjenne nederlag. De har angivelig rådet ham til å holde en tale om dette i løpet av den kommende uken.

Trumps svigersønn Jared Kushner er en av dem som skal ha bedt ham om å akseptere valgutfallet, selv om presidenten er svært kritisk til hvordan valget ble gjennomført. Kushner skal ha fortalt flere han kjenner om sin oppfordring til Trump.

Dette er imidlertid blitt avvist av andre kilder rundt Kushner. CNN melder at Trumps kone, Melania, også er blant dem som prøver å få presidenten til å erkjenne nederlag.

Søndag speilet likevel Melania Trump ektemannens påstander om urettmessighet i valget da hun for første gang uttalte seg om resultatet.

– Alle lovlige, ikke ulovlige, stemmer må telles, tvitret hun fra den offisielle kontoen til USAs førstedame.

Truer med fire-fem rettssaker til uka

Samtidig mener andre i kretsen rundt Trump at han bør fortsette kampen for å få omgjort valgresultatene i flere delstater. Trumps sønner og hans advokat Rudy Giuliani befinner seg i denne leiren, ifølge AP.

Flere av Trumps støttespillere varslet søndag at det kan komme nye rettstvister om valget til uken. Det vil bli startet minst fire-fem rettsprosesser til uka, slo Giuliani fast da han var gjest hos Fox News.

– Det ville virkelig ha vært feil av ham å erkjenne nederlag på dette tidspunktet. Det er sterke beviser på at dette var et valg som ble stjålet i minst tre eller fire, muligens ti, delstater, sa Giuliani i programmet Sunday Morning Futures.

– Med andre ord var det basert på falske stemmer. Vi kan ikke la valget gå inn i historien uten å utfordre det, sa Trump-advokaten.

Han hevder resultatet i Pennsylvania er blant dem som kan bli omgjort, og at Trump-leiren vil gjøre flere hundre tusen stemmer der ugyldige.

Aktiv på Twitter

Trump har selv vært aktiv på Twitter i morgentimene søndag, men meldingene hans får stadig mindre oppmerksomhet i mediene. På direkten gjorde flere CNN-journalister et poeng av at de skrudde av varslene for presidentens Twitter-konto.

I en av meldingene spør Trump «siden når var det Lamestream Media som kåret hvem vår neste president skal være? Vi har alle lært mye de siste to ukene».

Trump ser ut til å glemme at det var nettopp mediene som utropte ham til vinner på valgkvelden i 2016, slik de historisk sett har gjort det når resultatet synes klart, selv om ikke alle stemmene er opptalt ennå.

Det republikanske partiet fortsetter søndag å spre meldinger om at alle «lovlige» stemmer må telles, og oppfordrer folk til å donere penger til et valgforsvarsfond.

– Vil skape inntrykk

En del av kildene som AP har snakket med, trodde Trump i løpet av helgen ville legge en plan for veien videre.

Den vil temmelig sikkert omfatte flere søksmål og rettsprosesser. Men noen av kildene tror rettstvistene dreier seg mest om å skape et inntrykk av å kjempe videre.

Etter at Biden lørdag var blitt erklært som seierherre av en rekke amerikanske medier, leverte Trumps valgkampstab inn et nytt søksmål.

Denne gangen forsøkte de seg i delstaten Arizona. Trump-medarbeiderne og Det republikanske partiet krever at et stort antall stemmesedler må gjennomgås på nytt manuelt.

Årsaken er en påstand om at noen stemmesedler ble behandlet feil av valgmedarbeidere.

Biden får nye gratulasjoner

Demokratenes nye president gratuleres søndag av stadig flere, blant dem den eneste gjenlevende tidligere republikanske presidenten, George W. Bush.

– Det amerikanske folket kan ha tillit til at valget var grunnleggende rettferdig, sier Bush i en uttalelse gjengitt av Wall Street Journal-journalist Sabrina Siddiqui på Twitter.

– Resultatet er tydelig, legger Bush til. Han legger til at han har ringt for å gratulere påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris med valgseieren.

– Til tross for at vi har politiske uoverensstemmelser, kjenner jeg Joe Biden som en bra mann som har vunnet sjansen til å lede og forene landet vårt, understreker Bush.

Biden i kirken

Også Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, en av de autoritære lederne i verden som har hatt et godt forhold til Trump, slutter seg til gratulantene.

I en melding gjengitt av det statlige nyhetsbyrået SPA, gratulerer bin Salman Biden og Kamala Harris med seieren, og sier han ser fram til å samarbeide med dem.

Mens Trump golfet gikk Joe Biden i kirken, som han pleier å gjøre på søndager. Et stort pressekorps møtte ham, men Biden holdt seg taus.

Bak lukkede dører i Wilmington fortsetter Biden-leiren å forberede seg på maktovertakelsen. Samtidig kunne de bekrefte at de ennå ikke har hørt noe fra Trump om hvordan overgangsperioden skal gjennomføres.

