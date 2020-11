Danmarks statsminister håper på styrket klimasamarbeid med USA

NTB utenriks

– Når det gjelder det sikkerhetspolitiske, er USA vår viktigste allierte, uansett hvem som er president. Her imøteser jeg et tett samarbeid, for eksempel rundt det arktiske området, sier Frederiksen til nyhetsbyrået Ritzau.

Hun tror det kan bli større endringer i energi- og klimapolitikken.

– Et av stedene der vi opplagt kan se et styrket samarbeid, er på klimaområdet, understreker Frederiksen.

– Vi er ledende på en rekke områder som Biden har pekt på som nødvendige for at USA kan omstille seg i forhold til klimakrisen, legger hun til.

