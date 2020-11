Trump: – Jeg vant valget

NTB utenriks

– Jeg vant valget. Jeg fikk 71 millioner lovlige stemmer, tvitret Trump i 23-tiden lørdag kveld norsk tid.

Han gjentok også påstandene om at valget var preget av fusk.

– Fæle ting foregikk som observatører ikke fikk lov til å se. Dette har aldri hendt før. Millioner av poststemmer ble sent til mennesker som aldri spurte etter dem, la han til.

Twitter har flagget meldingene med varsler om at de kan inneholde feilinformasjon. Trump hadde i en tidligere uttalelse lørdag allerede understreket at de vil bringe valgresultatet inn for retten.

– Vi har også legitime juridiske innsigelser som kan påvirke hvem som er den endelige vinneren. I Pennsylvania, for eksempel, har våre valgobservatører ikke blitt gitt reell mulighet til å observere valgprosessen, sa han til i uttalelsen.

Tidligere lørdag kom Trumps advokat Rudy Giuliani med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Giuliani varslet at Trump-kampanjen allerede mandag vil gå rettens vei for å bestride valgresultatet.

