Statsminister Erna Solberg gratulerer Joe Biden med valgseieren

NTB utenriks

– På vegne av den norske regjeringen vil jeg gratulere Joe Biden med seieren i presidentvalget. USA er Norges viktigste allierte og vi samarbeider tett på mange områder. Jeg ser frem til å utvikle samarbeidet med USA videre under Bidens ledelse, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren skriver at det amerikanske valget har vært jevnt, og at det har vært en krevende valgkamp som har vært preget av pandemien. Samtidig mener hun det har vært positivt for demokratiet at det har vært rekordoppslutning om valget.

– Nå blir det viktig for presidentkandidatene å lede an i å forene og forsone et splittet samfunn. Erkjennelse av valgnederlag er et viktig ledd i den prosessen, sier statsminister Solberg.

Hun sier videre at verden trenger et amerikansk lederskap for å løse de store globale utfordringene.

– Vi ser frem til godt samarbeid med Biden-administrasjonen blant annet i FNs sikkerhetsråd og i den internasjonale innsatsen mot koronapandemien og mot klimaendringer. Det er også svært gledelig at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident, legger statsministeren til.

