NTB utenriks

– Statlige og lokale ansatte ved valgstasjonene har virkelig trådt til. Og det har vært få klager på hvordan valget har blitt gjennomført, sa Weintraub til CNN lørdag.

– Det finnes ikke bevis for noe form for valgfusk. Ikke noe bevis for at ulovlige stemmer har blitt avlagt, understrekte hun.

Trump har den siste tiden flere ganger påstått at presidentvalget har vært preget av fusk.

Senest fredag tvitret Trump at stemmer avlagt i delstaten Georgia, har forsvunnet.

(©NTB)