Hillary Clinton, som tapte for Trump i 2016, kaller valgseieren til Biden en «avvisning av Trump, og et nytt kapittel for Amerika».

Hillary Clinton hyller samtidig sammensetningen av Biden som president, og historiske Kamala Harris, som blir USAs første kvinnelige, svarte visepresident.

De to har greide å gjenvinne flere delstater som Hillary Clinton tapte til Trump i 2016-valget, blant annet Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

